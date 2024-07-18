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Общество ,  
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На курортах юга России отключили свет из-за аварии

Перебои со светом зафиксировали в Ялте и Севастополе. В Геленджике электричество отключилось в домах на более чем 100 улицах, в Краснодаре вышли из строя десятки подстанций
Геленджик
Геленджик (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

В центре Ялты произошло аварийное отключение электроснабжения, сообщила пресс-служба администрации города.

Перебои с электричеством возникли из-за аварии на подстанции «Дарсан» — там поврежден высоковольтный кабель.

«На месте работают специалисты «Крымэнерго». Ведутся ремонтные работы, ориентировочное время устранения — 4–5 часов», — говорится в сообщении.

В Геленджике жители более чем 100 улиц остались без света из-за аварии на линиях электропередачи, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города. В зону отключения попали микрорайоны Толстый Мыс, Екатерининский, Парус, а также село Дивноморское и село Архипо-Осиповка.

Ограничения в электроснабжении фиксируют также в Севастополе. Энергетики распорядились высвободить 8 МВт электроэнергии, сообщил врио замглавы города Евгений Горлов. В городе на 10 минут отключили всю городскую иллюминацию, в том числе освещение дорог.

С 17 июля в городе также действует график отключения света в разных районах. Согласно расписанию, 19 июля на полтора часа электроэнергию ограничат на территории более чем 25 улиц.

На юге России ввели ограничения энергоснабжения на фоне жары
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

Временные отключения электроэнергии ввели в Пятигорске и трех поселках поблизости — Горячеводский, Свободы и Винсады. В «Пятигорскэнерго» уточнили, что продолжительность отключений составляет от 1,5 до четырех часов.

Энергетики в Краснодаре на фоне жаркой погоды установили ограничения на электроснабжение, сообщил глава города Евгений Наумов. По его словам, решение принято Кубанским региональным диспетчерским управлением во избежание перегрузки на оборудовании и линиях электропередачи. К работе в штатном режиме система вернется 21 июля.

«Могут попасть под ограничение потребители северо-западного, западного и юго-западного районов города, жители Лориса, станицы Елизаветинской, района Ростовского шоссе, микрорайонов Фестивальный, Юбилейный, Московский, Молодежный и Витаминкомбинат», — написал Наумов.

Кроме того, в города произошло аварийное отключение света из-за выхода из строя более 70 подстанций, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.

В Ростовской области в третий день подряд ограничили электроснабжение
Политика
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

В Ростове-на-Дону отменили режим веерных отключений, который вводили на фоне высокой нагрузки на энергосистему из-за экстремальной жары. В некоторых районах города подача энергии пока ограничена — там продолжаются аварийные работы, подачу электричества возобновят через несколько часов.

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Теги
Дарья Беспалько
отключение электричества юг России подстанция ЛЭП
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