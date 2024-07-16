В Ставропольском крае отменили ограничения по электричеству
Ограничения по электричеству, введенные в Ставрополье из-за сбоя на Ростовской АЭС, отменили, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.
«Получили отмену всех ограничений. Напряжение возвращается в сети. В ближайшее время все потребители будут подключены», — написал глава региона.
16 июля в нескольких районах Ставропольского края ввели ограничения потребления электроэнергии на 140 МВт. Это произошло из-за сбоя на Ростовской АЭС.
Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов также сообщил об отключении водоснабжения в городе, так как отключение света затронуло насосы.
Специалисты спрогнозировали возобновление подачи электроэнергии в 22-23 часов 16 июля.
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