В Ставропольском крае отменили ограничения по электричеству

Ограничения по электричеству, введенные в Ставрополье из-за сбоя на Ростовской АЭС, отменили, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

«Получили отмену всех ограничений. Напряжение возвращается в сети. В ближайшее время все потребители будут подключены», — написал глава региона.

16 июля в нескольких районах Ставропольского края ввели ограничения потребления электроэнергии на 140 МВт. Это произошло из-за сбоя на Ростовской АЭС.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов также сообщил об отключении водоснабжения в городе, так как отключение света затронуло насосы.

Специалисты спрогнозировали возобновление подачи электроэнергии в 22-23 часов 16 июля.