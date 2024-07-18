Летящий в Сан-Франциско самолет аварийно сел в Красноярске
Самолет авиакомпании Air India, летящий по маршруту Дели — Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска, пишет ТАСС со ссылкой на источник в аэропорту. По данным «РИА Новости», Boeing запросил аварийную посадку из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания.
Как сообщает РЕН ТВ, аварийная посадка планируется в Емельяново. На месте дежурят 53 человека и 12 единиц техники. По данным сервиса Flight Radar, самолет изменил направление в Эвенкийском районе.
Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что самолет благополучно сел в 19:52 мск и зарулил на стоянку. Экипаж запросил посадку из-за сработавшего индикатора о пожаре в грузовом отсеке — но после посадки признаков пожара или задымления выявлено не было, добавил Кореняко. На борту находились 243 пассажира.
13 июля самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Нижневартовска, приземлился в аэропорту Минеральных Вод после отказа генератора. Посадка была штатной.
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