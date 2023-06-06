Летевший из Дели в Сан-Франциско Boeing 777 сел в Магадане из-за поломки двигателя

Летевший из Индии в США Boeing сел в Магадане из-за поломки двигателя

Самолет авиакомпании Air India (Фото: Nicolas Economou / Zuma / Global Look Press )

Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, сел в Магадане из-за неисправности правого двигателя. Об этом сообщила Росавиация.

На борту находились 232 пассажира и 11 членов экипажа. Посадка прошла благополучно. Сейчас власти решают, где разместить пассажиров.

«В части воздушного судна осуществляется оценка его состояния. В случае необходимости Росавиация готова оперативно предоставить разрешение авиакомпании Air India Limited на прибытие дополнительного резервного воздушного судна», — сказали в ведомстве.

Источник 14News уточнил, что экипаж воздушного судна доложил о неисправности над Якутией, но аэропорт Якутска не смог принять борт из-за ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе, поэтому было принято решение лететь в Магадан.