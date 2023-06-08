Появились кадры из школы в Магадане с пассажирами из Индии с летевшего в США самолета

«Food all time»: как пассажиры из Индии провели ночь в школе в Магадане

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Во вторник, 6 июня, в Магадане экстренно приземлился рейс авиакомпании Air India, который летел из Дели в Сан-Франциско. У самолета Boeing 777 была неисправность одного двигателя. Починить его на месте не удалось, за пассажирами пообещали выслать новый борт. Он должен приземлиться в Магадане в четверг, 8 июня. На борту было 232 пассажира и 11 членов экипажа. Среди них — 40 граждан США, несколько канадцев, большинство — индийцы.

На время ожидания летевших пассажиров разместили в школе и медколледже поселка Сокол (находится в 50 км к северу от Магадана, рядом с аэропортом). Их обеспечили теплой одеждой, одеялами, зарядными устройствами для телефонов, медицинским осмотром и едой. Как разместили пассажиров рейса — в видео телеканала РБК.