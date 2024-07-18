Суд наложил арест на Mercedes обвиняемого в коррупции генерала Шамарина
Суд арестовал купленный в кредит Mercedes обвиняемого в получении взятки замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Игоря Дюкина.
По словам защитника, арест на машину наложили в мае. Кроме того, в рамках расследования заблокирована зарплатная карта Шамарина, добавил Дюкин.
В мае агентство сообщило, что осенью 2022 года супруга замглавы Генштаба Елизавета Шамарина купила автомобиль Mercedes-Benz GLE. Стоимость машины превышала 20,6 млн руб. Согласно последней открытой декларации, в 2018 году Шамарин заработал 2,9 млн руб., отметило агентство.
Шамарина задержали и арестовали в мае 2024 года. Его отстранили от должности, но не уволили. По версии СК, он получил более 36 млн руб. от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».
Гришину и Высокова заключили под стражу в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве. Шамарин не признает вину, но сотрудничает со следствием.
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