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Военная операция на Украине ,  
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Женщина бросила бутылку с бензином в пункт отбора в Костроме

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Администрация Костромской области
Фото: Администрация Костромской области

Жительница Костромы пришла в четверг к городском пункту отбора на военную службу по контракту и бросила в здание бутылку с бензином, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.

Он рассказал, что возгорание оперативно потушили военнослужащие, а женщину задержали, она дает показания.

«Выезжал на место происшествия. Пострадавших и повреждений нет», — уточнил губернатор.

Он добавил, что поручил городским службам заменить разбитые стекла и при необходимости сделать косметический ремонт.

На Украине неизвестный попытался взорвать здание военкомата
Политика
Фото:Jaap Arriens / Global Look Press

Ранее в Подольске суд приговорил к году условно менеджера сети ресторанов «Вкусно — и точка» Вячеслава Лычагина, который попытался поджечь военкомат.

В январе 2024 года замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник заявил, что с начала военной операции органы правопорядка зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти. 85% дел о поджоге раскрыли, полиция к тому времени установила 220 лиц, причастных к поджогам, из них 15 — несовершеннолетние.

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Кострома Сергей Ситников военные сборы бензин бутылка
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