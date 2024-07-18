Женщина бросила бутылку с бензином в пункт отбора в Костроме
Жительница Костромы пришла в четверг к городском пункту отбора на военную службу по контракту и бросила в здание бутылку с бензином, сообщил губернатор региона Сергей Ситников.
Он рассказал, что возгорание оперативно потушили военнослужащие, а женщину задержали, она дает показания.
«Выезжал на место происшествия. Пострадавших и повреждений нет», — уточнил губернатор.
Он добавил, что поручил городским службам заменить разбитые стекла и при необходимости сделать косметический ремонт.
Ранее в Подольске суд приговорил к году условно менеджера сети ресторанов «Вкусно — и точка» Вячеслава Лычагина, который попытался поджечь военкомат.
В январе 2024 года замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник заявил, что с начала военной операции органы правопорядка зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти. 85% дел о поджоге раскрыли, полиция к тому времени установила 220 лиц, причастных к поджогам, из них 15 — несовершеннолетние.
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