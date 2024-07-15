На Украине неизвестный попытался взорвать здание военкомата

Фото: Jaap Arriens / Global Look Press

Неизвестный бросил гранату в здание территориального центра комплектования (ТЦК; аналог российского военкомата) в городе Буск в Золочевском районе Львовской области Украины, сообщает пресс-служба полиции региона.

Сообщение об инциденте поступило к правоохранительным органам ночью 15 июля, в 1:45. По словам заявителя, неизвестный бросил гранату в фасад ТЦК, а затем скрылся.

Пострадавших в результате происшествия нет, повреждены окна и фасад здания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность того, кто устроил взрыв.

Это не первый случай нападения на ТЦК. Так, 17 июня неизвестный напал на сотрудника военкомата в городе Яворов Львовской области. Мужчину ударили тяжелым тупым предметом по голове. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Им оказался военный, ранее участвовавший в конфликте на стороне Украины. Позже в Одессе неизвестные сожгли автомобиль, принадлежавший работнику ТЦК.