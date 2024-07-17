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Подольский городской суд приговорил к году условно менеджера сети ресторанов «Вкусно — и точка» Вячеслава Лычагина, который попытался поджечь военкомат в Подольске, следует из карточки дела.

Согласно материалам дела, осужденный действовал по заданию, полученному от неизвестного в мессенджере WhatsApp. Лычагин купил жидкость для снятия лака, стеклянную бутылку Borjomi и бумажные полотенца, сделал из этого зажигательную смесь и бросил в дверь военкомата. Здание не загорелось, а правонарушителя задержали.

Его признали виновным в попытке умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества путем поджога — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса. Суд отметил, что Лычагин полностью признает вину и раскаивается в содеянном. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Суд учел, что «он совершил умышленное преступление, ранее не судим, на учете у нарколога не состоит, состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «Умственная отсталость легкая», положительно характеризуется по месту работы», — говорится в приговоре.

Суд также отметил, что Лычагин действовал в одиночку, и к нему не применимы отягчающие обстоятельства в виде сговора или действий в составе организованной группы.

В январе 2024 года замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Станислав Колесник заявил, что с начала военной операции органы правопорядка зарегистрировали 220 случаев поджогов военкоматов и других объектов органов власти. 85% дел о поджоге раскрыли, полиция к тому времени установила 220 лиц, причастных к поджогам, из них 15 — несовершеннолетние.