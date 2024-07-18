Богомаз: два беспилотника сбиты над Брянской областью

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Над Брянской областью сбиты два украинских дрона, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Он уточнил, что беспилотники самолетного типа перехватили над Брянским районом. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Дроны ВСУ регулярно атакуют регион.

Утром накануне, 17 июля, средства ПВО сбили два беспилотника над Суражским районом Брянской области. В ночь на 15 июля власти региона сообщали об уничтожении более 15 дронов.