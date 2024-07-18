Над Брянской областью сбили два беспилотника
Над Брянской областью сбиты два украинских дрона, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
Он уточнил, что беспилотники самолетного типа перехватили над Брянским районом. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.
Дроны ВСУ регулярно атакуют регион.
Утром накануне, 17 июля, средства ПВО сбили два беспилотника над Суражским районом Брянской области. В ночь на 15 июля власти региона сообщали об уничтожении более 15 дронов.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации