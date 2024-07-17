В Минобороны сообщили об уничтожении двух дронов над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны.
Ранее глава региона Александр Богомаз рассказал, что два БПЛА уничтожили над Суражским районом в северо-западной части области. По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.
Брянскую область регулярно атакуют украинские беспилотники. В частности, в ночь на 15 июля власти региона сообщили об уничтожении более 15 дронов. Под атаку попали несколько районов, данных о пострадавших и разрушениях не было. 14 июля поселок Белая Березка дважды за день подвергся атаке украинского FPV-дрона.
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