В Минобороны сообщили об уничтожении двух дронов над Брянской областью

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее глава региона Александр Богомаз рассказал, что два БПЛА уничтожили над Суражским районом в северо-западной части области. По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

Брянскую область регулярно атакуют украинские беспилотники. В частности, в ночь на 15 июля власти региона сообщили об уничтожении более 15 дронов. Под атаку попали несколько районов, данных о пострадавших и разрушениях не было. 14 июля поселок Белая Березка дважды за день подвергся атаке украинского FPV-дрона.