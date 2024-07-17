 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны сообщили об уничтожении двух дронов над Брянской областью

Минобороны: над Брянской областью уничтожили два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью, сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее глава региона Александр Богомаз рассказал, что два БПЛА уничтожили над Суражским районом в северо-западной части области. По словам губернатора, никто не пострадал, разрушений нет.

Над Брянской областью сбили еще пять дронов
Политика
Фото:Минобороны России

Брянскую область регулярно атакуют украинские беспилотники. В частности, в ночь на 15 июля власти региона сообщили об уничтожении более 15 дронов. Под атаку попали несколько районов, данных о пострадавших и разрушениях не было. 14 июля поселок Белая Березка дважды за день подвергся атаке украинского FPV-дрона.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Военная операция на Украине Минобороны Брянская область беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Над Брянской областью сбили еще пять дронов
Политика
Дроны во второй раз за ночь атаковали Брянскую область
Политика
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Politico узнала, что разведка США видит риски новых покушений на Трампа Политика, 09:33
Почему искусственный интеллект убивает науку РБК и Сбер, 09:29
Электроснабжение на юге России восстановили после сбоя на Ростовской АЭС Общество, 09:28
«Волк в кашемире»: как ведет дела глава империи роскоши LVMH Бернар Арно Pro, 09:27
В Башкирии подросток на мотоцикле сбил трех человек, один из них погиб Общество, 09:27
Росреестр зафиксировал снижение спроса на ипотеку в Москве Недвижимость, 09:18
У «Кинопоиска» сменился гендиректор Технологии и медиа, 09:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Фигурантку дела «Оборонсервиса» осудили после девяти лет розыска Политика, 09:11
От 80 тыс. до 2 млн рублей: сколько и за что бизнес платит HR-директорам Pro, 09:07
Ефимов заявил об утверждении проектов реорганизации девяти бывших промзон Город, 09:06
Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям Общество, 09:00
Названы мегаполисы с наибольшей разницей цен на новостройки и вторичку Недвижимость, 09:00
Сийярто допустил проведение второго саммита по Украине в 2024 году Политика, 08:55
Суд арестовал участника стрельбы на севере Петербурга Общество, 08:46