Дроны во второй раз за ночь атаковали Брянскую область
Силы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
Под атаку попал Злынковский район, уточнил он. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Позднее Богомаз сообщил об уничтожении еще одного дрона над Трубчевским районом.
Это вторая атака на Брянскую область за ночь. Ранее над регионом сбили шесть беспилотников.
После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под атаки беспилотников. Несколькими днями ранее, 11 июля, дроны-камикадзе атаковали брянское село Андрейковичи. В результате там была нарушена подача электричества, повреждения получили дом и автомобиль.
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