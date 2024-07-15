Над Брянской областью сбили еще пять дронов
Силы противовоздушной обороны сбили еще пять дронов над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
Под атаку попал Севский район, уточнил глава региона. Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы. Так, общее число беспилотников, сбитых над регионом этой ночью, достигло 15.
Опасность атаки беспилотников продолжает действовать в Курской и Белгородской областях, а также в Становлянском округе Липецкой области, где ранее сбитый аппарат упал на территорию подстанции.
После начала военной операции на Украине российские регионы регулярно попадают под атаки дронов. В частности, ночь над югом России сбили 50 беспилотников. Из них 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, еще 10 — над Ростовской областью.
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