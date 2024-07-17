Вильфанд назвал дату последней «египетской ночи» в Москве

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В центральной части России температура в ночь на 18 июля еще будет достигать непривычно высоких значений, но после с «египетскими ночами» можно будет попрощаться. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре европейской России меняется погодный режим, и можно уже прощаться с «египетскими ночами», — сказал он.

Вильфанд отметил, что в ночь на 18 июля температура воздуха в центре Москвы достигнет плюс 24 градусов, однако это «последняя такая ночь». Жара сменится дождями, а дневная температура снизится до плюс 26–28 градусов, добавил синоптик.

«Египетские ночи» — явление, при котором ночные температуры не опускаются ниже плюс 24,5 градуса. Такая погода опасна, поскольку организм не успевает восстановиться при таких высоких температурах.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РБК, что после 18 июля температура воздуха в Москве вернется к климатической норме и продержится «практически до конца июля».