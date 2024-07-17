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Общество ,  
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Вильфанд назвал дату последней «египетской ночи» в Москве

Вильфанд: 18 июля москвичи переживут последнюю «египетскую ночь»
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В центральной части России температура в ночь на 18 июля еще будет достигать непривычно высоких значений, но после с «египетскими ночами» можно будет попрощаться. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре европейской России меняется погодный режим, и можно уже прощаться с «египетскими ночами», — сказал он.

Вильфанд отметил, что в ночь на 18 июля температура воздуха в центре Москвы достигнет плюс 24 градусов, однако это «последняя такая ночь». Жара сменится дождями, а дневная температура снизится до плюс 26–28 градусов, добавил синоптик.

«Египетские ночи» — явление, при котором ночные температуры не опускаются ниже плюс 24,5 градуса. Такая погода опасна, поскольку организм не успевает восстановиться при таких высоких температурах.

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Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РБК, что после 18 июля температура воздуха в Москве вернется к климатической норме и продержится «практически до конца июля».

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Роман Вильфанд Погода жара
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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