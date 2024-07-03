Вильфанд предупредил москвичей об опасных «египетских» ночах

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Воздух в Москве в ближайшие ночи прогреется до 24 градусов тепла и не будет опускаться ниже, такая погода опасна для организма, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночью 24,5 градуса — минимальные значения перед восходом солнца. «Египетские ночи» — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально», — отметил Вильфанд. Он добавил, что такая погода представляет опасность, потому что организм человека плохо восстанавливается при настолько высоких температурах.

Ранее Вильфанд рассказал РБК, что в среду, 3 июля, температура воздуха днем в Москве поднимется до 32–34 градуса, в четверг будет 30–31 градус, в пятницу — 32–34 градуса. Это считается аномально жаркой погодой. Ситуацию с ночной температурой он назвал тревожной, в спальных районах столицы она составит 19–21 градус, а в центре — 23–25 градусов.

По словам синоптика, аномальная жара обусловлена расположением гребня высокого давления, которое препятствует образованию облаков, а также активностью солнца.

В июне среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму, в то же время осадки составили 241% от месячной нормы.