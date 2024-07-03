 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд предупредил москвичей об опасных «египетских» ночах

Вильфанд: ночью в Москве наступят опасные для здоровья египетские ночи
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Воздух в Москве в ближайшие ночи прогреется до 24 градусов тепла и не будет опускаться ниже, такая погода опасна для организма, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Ночью 24,5 градуса — минимальные значения перед восходом солнца. «Египетские ночи» — такое понятие вполне уместно. Это очень жарко, совершенно аномально», — отметил Вильфанд. Он добавил, что такая погода представляет опасность, потому что организм человека плохо восстанавливается при настолько высоких температурах.

Жара в Москве побила рекорд 134-летней давности
Общество
Фото:Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Ранее Вильфанд рассказал РБК, что в среду, 3 июля, температура воздуха днем в Москве поднимется до 32–34 градуса, в четверг будет 30–31 градус, в пятницу — 32–34 градуса. Это считается аномально жаркой погодой. Ситуацию с ночной температурой он назвал тревожной, в спальных районах столицы она составит 19–21 градус, а в центре — 23–25 градусов.

По словам синоптика, аномальная жара обусловлена расположением гребня высокого давления, которое препятствует образованию облаков, а также активностью солнца.

В июне среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму, в то же время осадки составили 241% от месячной нормы.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Персоны
Роман Вильфанд Погода Москва аномальная жара
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
Синоптик заявила о рекордно теплом начале июля в Москве за 25 лет
Общество
Женщина погибла во время непогоды в Петербурге
Общество
Второй человек погиб из-за непогоды в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 93,7 (-0,26) Инвестиции, 02 июл, 17:39 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 87,99 (+0,69) Инвестиции, 02 июл, 17:39
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 10:17
Экс-чиновник Минфина по ХМАО получил пожизненный срок по делу об убийстве Общество, 10:01
Новый ИИ инженера Суцкевера. Что известно о проекте выходца из OpenAI Pro, 09:59
От ненависти до любви: как сотрудники принимают искусственный интеллект РБК и Millennium, 09:55
Захарова назвала ширмой реакцию Украины на инициативу Орбана о мире Политика, 09:49
В Днепре и Запорожье прозвучали взрывы Политика, 09:46
Тревожность, самобичевание и чувство вины: что еще терзает достигаторов Pro, 09:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Философия бренда и лояльные клиенты: интервью с CEO 12 STOREEZ Pro, 09:40
Руководители футбола в России обсудили американский вариант развития лиги Спорт, 09:31
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии Политика, 09:22
Дефицитные продажники: найти, приручить и не переплатить. Полный гайд Pro, 09:19
В России объявили в розыск фигуранта дела Baring Vostok Бизнес, 09:15
Вильфанд предупредил москвичей об опасных «египетских» ночах Общество, 09:12
Ефимов озвучил цифры по 13 проектам редевелопмента в 8 округах Москвы Город, 09:06