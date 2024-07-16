Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильная жара
Аномальная жара в Москве сохранится до четверга, 18 июля, а после погода вернется к климатической норме, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, на смену жаркому и сухому антициклону с запада придет атлантический циклон, который принесет дожди, грозы и вернет температуру в норму.
«Начиная с четверга и до конца недели температура воздуха в Москве и регионе будет около плюс 25 градусов. Такая температура продержится практически до конца июля», — добавил он.
В начале недели, с 15 по 17 июля, температура воздуха превысит 30 градусов, предупредили ранее в Комплексе городского хозяйства столицы.
В июне среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму. В июле жара продолжилась: второго числа воздух прогрелся до плюс 34 градусов.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации