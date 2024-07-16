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Общество ,  
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Синоптик рассказал, когда в Москве закончится сильная жара

Синоптик Леус: аномальная жара в Москве продлится до 18 июля
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Аномальная жара в Москве сохранится до четверга, 18 июля, а после погода вернется к климатической норме, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, на смену жаркому и сухому антициклону с запада придет атлантический циклон, который принесет дожди, грозы и вернет температуру в норму.

«Начиная с четверга и до конца недели температура воздуха в Москве и регионе будет около плюс 25 градусов. Такая температура продержится практически до конца июля», — добавил он.

В начале недели, с 15 по 17 июля, температура воздуха превысит 30 градусов, предупредили ранее в Комплексе городского хозяйства столицы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В июне среднемесячная температура в Москве на 2,5 градуса превысила климатическую норму. В июле жара продолжилась: второго числа воздух прогрелся до плюс 34 градусов.

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