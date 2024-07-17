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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны предложило выдавать справки об участии в спецоперации

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министерство обороны России предложило в качестве подтверждения права на защиту и помощь ввести новый документ — справку об участии гражданина в военной операции на Украине. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Такое подтверждение планируется выдавать как самим участникам спецоперации, так и членам их семей, это «позволит значительно ускорить процесс предоставления названных мер защиты (поддержки) указанным гражданам и членам их семей», считают в министерстве.

Более 20 тыс. человек попросили дать им статус ветерана военной операции
Общество
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Предполагается, что такие справки можно будет оформлять в МФЦ, они будут действительными и в электронном виде, если их получить через «Госуслуги».

В марте 2022 года президент Владимир Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов, он касался только действующих военнослужащих и сотрудников силовых структур. В ноябре того же года статус распространился на добровольцев. В апреле 2023 года Госдума приняла закон о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.

В ноябре 2023 года правительство утвердило постановление, согласно которому ветеранам боевых действий, в том числе участникам военной операции, будут назначать инвалидность бессрочно. А ставшие инвалидами добровольцы смогут получать две пенсии.

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Теги
Минобороны Военная операция на Украине справка
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