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Политика ,  
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Муфтий призвал наказать поглумившегося над православным крестом блогера

Муфтий Бердиев: блогера из Дагестана нужно наказать за глумление над крестом
Исмаил Бердиев
Исмаил Бердиев (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Растоптавшего православный нательный крест блогера из Дагестана необходимо наказать по всей строгости закона, заявил «РИА Новости» председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.

«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано», — отметил муфтий.

Как уточнил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, в РПЦ поддерживают идею о законном наказании. По мнению Кипшидзе, действия блогера оскорбительны.

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Блогера зовут Хавиер Ярмагомедов, он уроженец Дагестана. Во время трансляции в соцсетях он растоптал нательный крестик и оплевал его. Позже он записал видео с извинениями за содеянное и объяснил, что растоптал крестик в целях самообороны от провокаторов.

На это обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он обратился в Генпрокуратуру и МВД, отметив, что блогер сопроводил свое поведение оскорблениями в адрес всех христиан. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тыс. руб. или год лишения свободы.

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Теги
муфтият Дагестан православие оскорбление чувств верующих Исмаил Бердиев
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