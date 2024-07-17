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Политика ,  
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Растоптавшего православный крест блогера из Дагестана задержали

По данным следователей, блогер, будучи в Москве, растоптал нательный христианский крест, делая это в прямом эфире в интернете. Ярмагомедов извинился за содеянное и сказал, что его спровоцировали
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих в отношении дагестанского блогера Хавиера Ярмагомедова, который во время трансляции растоптал православный крест. Мужчину задержали.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 148 Уголовного кодекса — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тыс. руб. или год лишения свободы.

По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, растоптал нательный христианский крест, делая это в прямом эфире в интернете. «В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — уточнили в СК.

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Уголовное дело возбудили приблизительно через три часа после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале об этом блогере. Политик обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием немедленно начать поиски мужчины. По словам Хинштейна, «такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона».

Ярмагомедов записал видео, на котором извиняется за произошедшее на трансляции. Он пояснил, что делал это в целях самообороны, поскольку его провоцировали другие пользователи голосового чата при трансляции. Ярмагомедов сказал, что сожалеет о содеянном.

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Теги
Мир Ландау
Следственный комитет Дагестан оскорбление чувств верующих православие
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