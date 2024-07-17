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Политика ,  
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Хинштейн пожаловался на блогера, растоптавшего православный крест

Хинштейн обратился в МВД из-за блогера, растоптавшего православный крест
Хинштейн призвал наказать блогера по всей строгости закона за надругательство над православными святыми. Сам мужчина, топтавший крест во время трансляции, заявил, что его спровоцировали и это было актом самообороны
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Алексей Белкин / Global Look Press)

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД после того, как блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов растоптал православный крест и транслировал это в интернете. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая свое скотское поведение оскорблениями в адрес всех христиан. <...> Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца», — призвал Хинштейн.

Он уточнил, что направил свое обращение в Генпрокуратуру и МВД, поскольку «такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона».

Хинштейн сослался на телеграм-канал «Многонационал». Ярмагомедов прислал авторам канала видео, на котором извиняется за трансляцию и топтание православного креста. Свои действия мужчина объяснил самообороной, он отметил, что его спровоцировали. Он уточнил, что жалеет о содеянном, а провокаторов просил остановиться.

Меликов заявил, что боевики в Дагестане были из уважаемых семей
Политика
Сергей Меликов (в центре)

Вечером 23 июня дагестанские боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 22 человека, включая полицейских и священника. Шестерых нападавших ликвидировали. Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). Суд назвал организатором нападения человека, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

После терактов глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «сторонние наблюдатели» начали травлю жителей региона.

«Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии», — уточнил он. По мнению Меликова, резкие заявления в адрес Дагестана — попытка поставить «социальный эксперимент» над республикой и толкнуть ее «в темную бездну».

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Мир Ландау
Дагестан православие Александр Хинштейн
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