Хинштейн пожаловался на блогера, растоптавшего православный крест

Хинштейн призвал наказать блогера по всей строгости закона за надругательство над православными святыми. Сам мужчина, топтавший крест во время трансляции, заявил, что его спровоцировали и это было актом самообороны

Александр Хинштейн (Фото: Алексей Белкин / Global Look Press)

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД после того, как блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов растоптал православный крест и транслировал это в интернете. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая свое скотское поведение оскорблениями в адрес всех христиан. <...> Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца», — призвал Хинштейн.

Он уточнил, что направил свое обращение в Генпрокуратуру и МВД, поскольку «такое наглое надругательство над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона».

Хинштейн сослался на телеграм-канал «Многонационал». Ярмагомедов прислал авторам канала видео, на котором извиняется за трансляцию и топтание православного креста. Свои действия мужчина объяснил самообороной, он отметил, что его спровоцировали. Он уточнил, что жалеет о содеянном, а провокаторов просил остановиться.

Вечером 23 июня дагестанские боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. Погибли 22 человека, включая полицейских и священника. Шестерых нападавших ликвидировали. Следственный комитет возбудил дело о теракте (ст. 205 УК). Суд назвал организатором нападения человека, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.

После терактов глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «сторонние наблюдатели» начали травлю жителей региона.

«Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах, дают публично неосторожные, я бы даже сказал, опасные комментарии», — уточнил он. По мнению Меликова, резкие заявления в адрес Дагестана — попытка поставить «социальный эксперимент» над республикой и толкнуть ее «в темную бездну».