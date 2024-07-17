Алаудинов пообещал найти и наказать расстрелявших российского военного

Апти Алаудинов (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Украинские военные, расстрелявшие российского пленного солдата, будут найдены и наказаны, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Первого канала». Его слова приводит «РИА Новости».

«Я даю слово, что мы будем искать их, где бы они ни находились, и наказывать. Каждый из них получит свое наказание, я так думаю, оно будет соразмерно тому, что они сделали», — отметил Алаудинов.

15 июля в телеграм-канале украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) появилось видео, на котором показано, как украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненого российского военного, сидящего в траншее.

На следующий день Алаудинов заявил, что батальон нарушил Женевскую конвенцию.

До этого, 6 июля, газета The New York Times сообщила со ссылкой на врача из Германии Каспара Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева, что двое украинских солдат застрелили военного, просившего о медицинской помощи «на смеси ломаного английского и русского». Следственный комитет начал расследование.