Алаудинов обвинил «Азов» за расстрел россиянина в нарушении конвенции

Украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), расстрелявший российского военнослужащего, нарушил Женевские конвенции. Об этом заявил ТАСС командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

15 июля в телеграм-канале «Азова» появилось видео, на котором показано, как украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненного российского военного, сидящего в траншее.

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов», — сказал Алаудинов.