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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов обвинил «Азов» за расстрел россиянина в нарушении конвенции

Алаудинов обвинил «Азов» за расстрел россиянина в нарушении Женевских конвенций
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), расстрелявший российского военнослужащего, нарушил Женевские конвенции. Об этом заявил ТАСС командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.

15 июля в телеграм-канале «Азова» появилось видео, на котором показано, как украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненного российского военного, сидящего в траншее.

«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов», — сказал Алаудинов.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Согласно статье 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, «лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения <...> должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением».

В пункте «а» той же статьи указано, что в отношении этих лиц запрещено посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства.

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Апты Алаудинов Украина батальон Азов женевские соглашения расстрел
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