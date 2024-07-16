Алаудинов обвинил «Азов» за расстрел россиянина в нарушении конвенции
Украинский батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), расстрелявший российского военнослужащего, нарушил Женевские конвенции. Об этом заявил ТАСС командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов.
15 июля в телеграм-канале «Азова» появилось видео, на котором показано, как украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненного российского военного, сидящего в траншее.
«Это является нарушением Женевской конвенции. Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как «Азов», — сказал Алаудинов.
Согласно статье 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, «лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения <...> должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением».
В пункте «а» той же статьи указано, что в отношении этих лиц запрещено посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства.
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