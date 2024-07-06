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Военная операция на Украине ,  
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СК проведет расследование из-за данных об убийстве российских пленных

СК решил провести расследование после данных об убийстве российского пленного
Сюжет
Военная операция на Украине
СК проведет расследование в связи с данными об убийстве российского военнопленного в СМИ. До этого участвовавший в боях на Украине на стороне Киева врач из Германии рассказал NYT о случаях убийств. Командир отряда отрицал подобное

Следственный комитет решил провести расследование из-за информации в СМИ об убийстве раненого российского военнопленного выстрелом в голову, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации детально установят обстоятельства произошедшего и озвученного в публичном пространстве, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка», — сказано в публикации.

До этого The New York Times со слов врача из Германии Каспара Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева, написала о трех случаях убийств российских военных, которые сдались в плен. В частности, медик рассказал, что двое солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». NYT отмечает, что других доказательств помимо слов Гроссе нет.

Согласно ст. 13 Женевской конвенции, «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются».

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Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Гроссе заявил, что убийства совершали члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят воюющие на стороне Украины иностранцы. Командир The Chosen Company, бывший член нацгвардии США Райан О'Лири в разговоре с газетой опроверг, что члены его отряда совершали военные преступления. По словам военного, эпизода с выстрелами в просившего помощи российского солдата не было.

Представители украинских военных, с которыми связалась NYT, сообщили, что все сведения «будут тщательно изучены и проверены».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Следственный комитет расследование военнопленные
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