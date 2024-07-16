Песков назвал фашистами украинских военных, расстрелявших пленного

Дмитрий Песков (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Расстрелявшие российского военнопленного украинские солдаты — фашисты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что «герои на передовой так и делают». Отвечая на вопрос, собирается ли судебная база по подобным случаям, пресс-секретарь президента сказал, что ее собирают не первый год. «Наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств», — уточнил Песков.

Впервые об убийстве пленного 6 июля написала газета The New York Times со ссылкой на врача из Германии Каспара Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева. По словам Гроссе, двое украинских солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского».

15 июля в телеграм-канале украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) появилось видео, на котором украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненого российского военного, сидящего в траншее.