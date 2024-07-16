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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал фашистами украинских военных, расстрелявших пленного

Песков: расстрелявшие российского военнопленного на Украине — фашисты
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Расстрелявшие российского военнопленного украинские солдаты — фашисты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Фашисты есть фашисты. Надо так и относиться, и их нужно уничтожать», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что «герои на передовой так и делают». Отвечая на вопрос, собирается ли судебная база по подобным случаям, пресс-секретарь президента сказал, что ее собирают не первый год. «Наши следователи работают, очень кропотливо собирают все эти факты абсолютно бесчеловечных зверств», — уточнил Песков.

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Фото:Ed Ram / Getty Images

Впервые об убийстве пленного 6 июля написала газета The New York Times со ссылкой на врача из Германии Каспара Гроссе, который участвовал в боевых действиях на Украине на стороне Киева. По словам Гроссе, двое украинских солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского».

15 июля в телеграм-канале украинского батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) появилось видео, на котором украинский военнослужащий несколько раз стреляет в раненого российского военного, сидящего в траншее.

Убийство военнопленных нарушает ст. 13 Женевской конвенции. Согласно ей «любые незаконные акты или бездействие со стороны держащей в плену державы, приводящие к смерти военнопленного, находящегося в ее власти, или ставящие здоровье военнопленного под серьезную угрозу, запрещаются».

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Теги
Дмитрий Песков фашисты Украина военнопленные
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