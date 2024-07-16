Порошенко внес залог за координатора атак на «Северные потоки»

Офицер украинских спецслужб пытался завербовать российского летчика, но в итоге спровоцировал удар по военному аэродрому

Петр Порошенко (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Бывший президент Украины Петр Порошенко внес 9 млн гривен ($217 тыс.) залога за бывшего офицера Сил спецопераций Романа Червинского. Последний обвиняется в том, что из-за его действий был нанесен удар по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области.

Порошенко назвал жестоким обращение с Червинским и выразил удовлетворение тем фактом, что суд изменил меру пресечения и разрешил выйти обвиняемому на свободу.

Как сообщает «Страна.ua», по версии следствия, Червинский пытался завербовать российского летчика, чтобы тот угнал самолет на Украину, хотя его руководство не дало согласия на эту операцию. Однако Червинский продолжил переговоры и даже заплатил вероятному перебежчику около $4 тыс.

Однако, как выяснилось позже, общался офицер ССО с сотрудниками ФСБ. В результате в день, когда в «Канатово» собирались встречать российского летчика, по аэродрому был нанесен ракетный удар.

Червинский был задержан и обвинен в превышении должностных полномочий, что привело к гибели людей.

Источники The Washington Post и Der Spiegel утверждали, что именно Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили взрывчатку на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». По их сведениям, экс-полковник не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».