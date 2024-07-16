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Военная операция на Украине ,  
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Координатор атак на «Северные потоки» не сможет внести за себя залог

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Роман&nbsp;Червинский
Роман Червинский (Фото: Цензор.НЕТ / Youtube)

Бывший украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», не сможет сразу заплатить назначенный за его освобождение из-под ареста залог в 9,084 млн грн, сообщило издание «Суспiльне» со ссылкой на адвоката Андрея Иосипова.

По информации «24 телеканала», выйти под залог ему разрешил 15 июля апелляционный суд в городе Кропивницкий. Червинский находился под арестом с апреля 2023 года и будет оставаться в заключении до внесения назначенной суммы.

По словам защитника, «если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму — нет, не готовы». При этом он добавил, что хотя бы определение суммы залога — «первый и очень важный шаг <...> с учетом того, как мы полтора года боролись».

Пропавший на Украине координатор атак на «Северные потоки» нашелся
Политика
Роман Червинский

Червинского обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, до 12 лет лишения свободы). Адвокаты Червинского сообщили, что суд отменил заседание о продлении ему ареста. Защита утверждала, что правоохранители увезли мужчину в неизвестном направлении и информации о его местонахождении не было в течение трех суток.

СБУ полагает, что из-за действий Червинского стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, в результате которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Источники The Washington Post и Der Spiegel утверждали, что Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили на них взрывчатку. По их сведениям, экс-полковник не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».

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Теги
Украина Северный поток координатор залог
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