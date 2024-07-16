Координатор атак на «Северные потоки» не сможет внести за себя залог
Бывший украинский полковник Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», не сможет сразу заплатить назначенный за его освобождение из-под ареста залог в 9,084 млн грн, сообщило издание «Суспiльне» со ссылкой на адвоката Андрея Иосипова.
По информации «24 телеканала», выйти под залог ему разрешил 15 июля апелляционный суд в городе Кропивницкий. Червинский находился под арестом с апреля 2023 года и будет оставаться в заключении до внесения назначенной суммы.
По словам защитника, «если спросить, готовы ли мы здесь и сейчас вносить эту сумму — нет, не готовы». При этом он добавил, что хотя бы определение суммы залога — «первый и очень важный шаг <...> с учетом того, как мы полтора года боролись».
Червинского обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, до 12 лет лишения свободы). Адвокаты Червинского сообщили, что суд отменил заседание о продлении ему ареста. Защита утверждала, что правоохранители увезли мужчину в неизвестном направлении и информации о его местонахождении не было в течение трех суток.
СБУ полагает, что из-за действий Червинского стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года, в результате которого погиб командир воинской части и получили ранения 17 военных.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Источники The Washington Post и Der Spiegel утверждали, что Червинский занимался логистикой и управлял командой из шести человек, которые установили на них взрывчатку. По их сведениям, экс-полковник не планировал операцию, а исполнял приказы «высокопоставленных украинских чиновников».
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