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Общество ,  
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Москвичей предупредили о сильной жаре в ближайшие три дня

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Синоптики прогнозируют жару выше 30°С в Москве с 15 по 17 июля, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

15 июля температура воздуха в городе составит от +28°С до +30°С. В следующие два дня, 16 и 17 июля, воздух прогреется до +32°С.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ночная температура в эти дни будет сохраняться на уровне от +18°С до +20°С. Как рассказал эксперт «Интерфаксу», в центре города она будет достигать +24°С. Высокую температуру в ночное время суток синоптик объяснил перемещением воздушных масс с запада и юго-запада.

По словам Вильфанда, 18 июля, в четверг, в Москве пройдет дождь, а к концу недели температура упадет на 8–10 градусов.

В МЧС в связи с прогнозируемой жарой в дневные часы призвали жителей и гостей столичного региона избегать перегревов на солнце и пить больше воды.

12 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жаркое лето с купальным сезоном в Центральной России продлится еще три недели. По мнению синоптика, экстремально высокой температуры во второй декаде месяца уже не будет.

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