У упавшего SSJ-100 оба двигателя работали до самого крушения

Среди основных версий крушения самолета — человеческий фактор, некачественный ремонт и неправильная установка датчиков угла. Борт потерпел крушение 12 июля под Коломной

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Ошибка экипажа или человеческий фактор стали причиной падения самолета Sukhoi Superjet-100 под Коломной, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Собеседник агентства сказал, что информация об отказе силовых установок самолета не соответствует действительности. Обстоятельства крушения, отметил он, указывают на то, что причиной могла быть ошибка пилотов.

Как уточнил источник телеканала RT в правоохранительных органах, ошибки экипажа, напротив, не рассматриваются в качестве причины крушения. Он добавил, что расшифровка черных ящиков продолжается. Следствие проверяет версию, что к крушению могли привести некачественный ремонт или установка и крепление деталей после ремонта, отметил собеседник.

Источник РБК, а также «Известий» рассказали, что предварительной версией крушения Superjet является неправильная установка датчиков угла атаки (угол между хордой крыла и вектором набегающего потока воздуха) во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). «Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле», — пояснил собеседник.

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение 12 июля в Московской области, под Коломной. В результате катастрофы погибли три находившихся на борту члена экипажа, пассажиров не было.

По данным источника ТАСС, самолет не совершил требуемый по регламенту облет, который должен выполняться после ремонта. Согласно данным в реестре воздушных судов, предпоследний полет SJ 100 выполнил 3 мая.