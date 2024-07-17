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ТАСС узнал, что упавший близ Коломны SSJ-100 не прошел требуемый облет

ТАСС: упавший близ Коломны SSJ-100 не прошел через требуемый регламентом облет
Самолет после ремонта должен был пройти облет с участием летчиков-испытателей, но такая процедура не проводилась SSJ-100 упал на прошлой неделе после вылета из Луховиц, погибли три члена экипажа
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Самолет Sukhoi Superjet-100, который потерпел крушение 12 июля в Подмосковье, не совершил требуемый по регламенту после ремонта облет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», — сказал собеседник агентства.

ТАСС отмечает, что согласно данным в реестре воздушных судов и других открытых источниках, предпоследний полет Superjet 100 выполнил 3 мая. Телеграм-канал Mash также писал, что последний рейс SSJ-100 выполнил 3 мая, потом его отправили на ремонт.

Источник ТАСС отметил, что особенность облета в том, что его выполняет экипаж летчиков-испытателей, а не линейный экипаж. Такие пилоты «заточены» обращать внимание на технические проблемы, которые после этого устраняются, они готовы к внештатным ситуациям, в то время как обычные летчики могут не распознать проблему вовремя.

Стала известна предварительная версия крушения Superjet в Подмосковье
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Самолет упал под Коломной, в районе деревни Большое Карасево. В результате катастрофы погибли три находившиеся на борту члена экипажа.

Он вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах, где находится авиационный завод, во Внуково. Superjet выполнял перегоночный рейс. Третьяково — основная площадка для испытаний новой авиатехники Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит производитель SSJ-100 — ПАО «Яковлев» — «Региональные самолеты».

Самолет был выпущен в 2014 году, его эксплуатантом является «Газпром авиа», а страховщиком — СОГАЗ.

Источник РБК, а также «Известий», рассказал что предварительной версией крушения Superjet является неправильная установка датчиков угла атаки (угол между хордой крыла и вектором набегающего потока воздуха) во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Из-за этого, как пояснил собеседник газеты, могла произойти неверная передача данных о движении самолета в воздухе. «Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле», — пояснил он.

Источник ТАСС в авиаслужбах сообщил, что комиссия определила приоритетную версию крушения, она не связана с работой двигателей.

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