Новак заявил о возможности для России реализовать СПГ с учетом санкций

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Россия сможет продать свой сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на санкции, введенные против российской энергетической отрасли, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак.

«Безусловно, учитывая, что эти виды энергоресурсов (СПГ. — РБК) востребованы, а мировой спрос на них растет, то они будут реализованы, достигнуты договоренности с партнерами», — заявил Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

При этом вице-премьер отметил, что в этой отрасли «будут сложности, которые нужно преодолевать». По его словам, рынок СПГ в России продолжает успешно функционировать и развиваться, внедрять современные технологии.

В Москве считают незаконными недавние санкции ЕС против СПГ-отрасли, Россия не признает эти ограничения, добавил Новак. По его мнению, рестрикции ухудшают положение тех стран, которые их вводят и бьют по энергопотребителям внутри Европы.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись в том числе транзита российского СПГ через европейские порты. Под запрет попали поставки в Россию марганцевой руды и соединений редкоземельных элементов, ряда видов пластика, электрооборудования и экскаваторов.

Москва осуждает западные санкции и считает их незаконными. Президент Владимир Путин говорил, что страны Запада пытаются измотать экономику России и «спровоцировать рост социально-политической напряженности внутри страны» при помощи санкций, но безуспешно.