 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

Банк HSBC рассказал о новом генеральном директоре

Джордж Элхедери
Джордж Элхедери (Фото: HSBC Group)

Совет директоров британской финансовой группы HSBC назначил нового руководителя, сообщает пресс-служба компании. Гендиректором группы станет нынешний финансовый директор банка Жорж Элхедери.

В новую должность Элхедери вступит 2 сентября. До этого момента нынешний руководитель банка Ноэль Куинн будет постепенно передавать ему дела.

«Назначение состоялось в результате строгого отбора, в ходе которого рассматривались как внутренние, так и внешние кандидаты», — говорится в сообщении компании.

Элхедери начал работать в HSBC в 2005 году. Финансовым директором группы его назначили в январе 2023 года. Он стал третьим генеральным директором HSBC менее чем за восемь лет, отмечает Reuters.

Глава HSBC решил уйти после «пяти напряженных лет»
Финансы
Ноэль Куинн

Весной 2024 года нынешний генеральный директор банка HSBC 62-летний Куинн объявил совету директоров о своем намерении уйти с поста. По словам гендиректора, после «напряженных пяти лет» для него настал «самый подходящий момент, чтобы найти баланс между личной жизнью и работой».

Британский HSBC на фоне введения западных санкций против России в 2022 году начал сворачивать отношения с российскими кредитными организациями, а также прекратил принимать новых клиентов. Еще в 2011 году банк свернул розничный бизнес в России и сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% доли в российской «дочке» HSBC. После покупки она была переименована в «Хвоя банк».

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
HSBC финансы иностранные банки
Материалы по теме
«Дочку» британской HSBC переименовали в «Хвоя банк»
Финансы
Глава HSBC решил уйти после «пяти напряженных лет»
Финансы
HSBC приостановит обработку денежных переводов для России и Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 96,26 (+0,48) Инвестиции, 16 июл, 17:40 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 88,28 (+0,47) Инвестиции, 16 июл, 17:40
Россияне снова стали первыми по покупкам жилья в Турции Недвижимость, 11:02
Над Белгородской областью сбили беспилотник Политика, 10:58
Трамп проведет первый после покушения митинг 20 июля в Мичигане Политика, 10:54
Президент Польши не исключил начало войны России с НАТО Политика, 10:50
Ситуация с SAP в 2024 году: есть ли возможность сохранить поддержку Pro, 10:43
Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте задержали за взятку в ₽13 млн Общество, 10:40
Развожаев рассказал о тренировке по установке дымовых завес Политика, 10:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МОК пригрозили США запретом проводить олимпиады из-за «Акта Родченкова» Спорт, 10:32
Ипотека по ставке продавца: как взять кредит ниже рынка Недвижимость, 10:30
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 10:29
Банк HSBC рассказал о новом генеральном директоре Финансы, 10:29
ФСИН сообщила, что стычки боевика из «Крокуса» с сотрудником СИЗО не было Общество, 10:18
Минэнерго ответило на данные о планах подпитать Москву от двух АЭС Бизнес, 10:16
Губернатор Техаса поддержал перенос штаб-квартиры компании X Политика, 10:09