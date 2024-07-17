Банк HSBC рассказал о новом генеральном директоре

Джордж Элхедери (Фото: HSBC Group)

Совет директоров британской финансовой группы HSBC назначил нового руководителя, сообщает пресс-служба компании. Гендиректором группы станет нынешний финансовый директор банка Жорж Элхедери.

В новую должность Элхедери вступит 2 сентября. До этого момента нынешний руководитель банка Ноэль Куинн будет постепенно передавать ему дела.

«Назначение состоялось в результате строгого отбора, в ходе которого рассматривались как внутренние, так и внешние кандидаты», — говорится в сообщении компании.

Элхедери начал работать в HSBC в 2005 году. Финансовым директором группы его назначили в январе 2023 года. Он стал третьим генеральным директором HSBC менее чем за восемь лет, отмечает Reuters.

Весной 2024 года нынешний генеральный директор банка HSBC 62-летний Куинн объявил совету директоров о своем намерении уйти с поста. По словам гендиректора, после «напряженных пяти лет» для него настал «самый подходящий момент, чтобы найти баланс между личной жизнью и работой».

Британский HSBC на фоне введения западных санкций против России в 2022 году начал сворачивать отношения с российскими кредитными организациями, а также прекратил принимать новых клиентов. Еще в 2011 году банк свернул розничный бизнес в России и сконцентрировался на обслуживании корпоративных клиентов.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% доли в российской «дочке» HSBC. После покупки она была переименована в «Хвоя банк».