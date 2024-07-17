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Популярная TikTok-блогер Белла Томсон умерла в возрасте 10 лет

Популярная TikTok-блогер Белла Томсон умерла в возрасте 10 лет
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В Канаде умерла десятилетняя блогер Белла Томсон, сообщает телеканал CBC.

Девочка была известна в TikTok под псевдонимом Bella Brave. Она родилась с несколькими редкими заболеваниями. Врачи диагностировали Белле карликовость, тяжелый комбинированный иммунодефицит и болезнь Гиршпрунга, поражающую кишечник.

Белла оставалась в больнице с рождения, пока ей не исполнилось два года. За всю жизнь она провела более 1 тыс. ночей в больничной палате.

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С 2021 года блогер вместе с матерью, Кайлой Томсон, делилась в соцсетях новостями о своем лечении, рассказывала о госпитализациях, медицинских процедурах и операциях. На аккаунт в TikTok девочки были подписаны около 7 млн человек. В августе 2023 года она перенесла операцию по пересадке кишечника, которую ждала с 2020 года. В декабре девочку в больнице навестил актер Райан Рейнольдс.

Кайла Томсон рассказала в соцсетях, что дочь умерла в медикаментозной коме в детской больнице в Торонто 14 июля.

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