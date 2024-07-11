В Дагестане умер пятилетний ребенок из попавшей в аварию «Газели»

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В больнице умер пятилетний ребенок, пострадавший при ДТП с «Газелью» в Дагестане, сообщила «РИА Новости» руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

«Несмотря на все усилия медиков, пятилетний ребенок, пассажир «Газели», скончался в больнице», — рассказала Гариева.

Авария произошла днем 11 июля на федеральной трассе «Кавказ» в Дербентском районе Дагестана. По данным регионального отделения МВД, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирской «Газелью». Ранее ведомство сообщало о восьми пострадавших, которых доставили в больницу. О погибшем ребенке стало известно позже.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства автокатастрофы.

Утром 11 июля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о двух погибших при ДТП с автобусом Ижевск — Пермь, которое произошло 10 июля. Водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Setra.