Умерла звезда «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованных» Шеннен Доэрти
Американская актриса Шеннен Доэрти, известная по ролям в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», умерла 13 июля после продолжительной болезни, пишет Variety.
Она родилась в Мемфисе в штате Теннесси в апреле 1971 года. В семь лет она вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес. Доэрти попросила свою мать записать ее на театральные курсы. Она начала играть небольшие роли в любительских театральных постановках. В попытках попасть на большой экран она посещала многие телевизионные кастинги и в итоге получила небольшую роль в сериале «Отец Мерфи» (1981).
Доэрти стала известной благодаря роли Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» Аарона Спеллинга. Его показывали с 1990 по 2000 год. Она снялась в четырех сезонах сериала, после чего ушла из-за разногласий с создателями, последний сезон с ней вышел в 1994 году.
В 1998 году, найдя компромисс с продюсером Аароном Спеллингом, Доэрти согласилась сыграть одну из главных ролей в телесериале «Зачарованные» — ведьмы Пруденс Холливелл. Он выходил в 1998–2006 годах.
Она покинула проект, после того как снялась там в трех сезонах, из-за разногласий с актрисой Алиссой Милано, исполнявшей роль Фиби Холливелл. Актриса дважды номинировалась на премию «Сатурн» в номинации «Лучшая жанровая актриса» за роль Пруденс в 1999 и 2000 годах. В 2000-е годы актриса была ведущей нескольких телешоу, в том числе шоу «Тактика паники».
Доэрти боролась с раком с 2015 года. Сначала у актрисы диагностировали рак молочной железы. В 2016-м болезнь распространилась на лимфоузлы. Спустя год, пройдя через мастэктомию, курсы химио- и радиотерапии, актриса объявила, что болезнь перешла в стадию ремиссии. В 2020 году знаменитость рассказала о ее возвращении — болезнь прогрессировала до четвертой стадии.
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