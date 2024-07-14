Дрон второй раз за день атаковал поселок Белая Березка в Брянской области

Фото: Вячеслав Ратинский / Reuters

Поселок Белая Березка в Брянской области второй раз за день подвергся атаке украинского FPV-дрона, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

В результате атаки повреждения получила квартира в многоэтажном доме. По словам Богомаза, пострадавших нет.

Утром по поселку ударили несколько FPV-дронов, при атаке были повреждены два дома и две квартиры в многоэтажке.

Белая Березка расположена в Трубчевском районе на юге Брянской области. Район граничит с Сумской областью Украины.

Кроме того, утром силы ПВО также сбили украинский дрон над Почепским районом Брянской области. Богомаз сообщал, что при атаке никто не пострадал, разрушений нет.