В Курской области при атаке дрона пострадал местный житель
В приграничном поселке Теткино в Курской области при атаке украинского дрона получил ранения местный житель, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
«Сегодня утром в поселке Теткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель», — написал глава региона.
Взрыв повредил крышу и окна в доме пострадавшего.
Около полуночи украинский дрон сбросил взрывчатку на завод в Курской области, в одном из цехов начался пожар.
«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево», — написал тогда Смирнов.
По его словам, никто из работников предприятия не пострадал. Однако в одном из технологических цехов произошло возгорание.
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