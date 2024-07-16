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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области при атаке дрона пострадал местный житель

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В приграничном поселке Теткино в Курской области при атаке украинского дрона получил ранения местный житель, сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром в поселке Теткино Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на одно из домовладений. Ранен местный житель», — написал глава региона.

Взрыв повредил крышу и окна в доме пострадавшего.

На заводе в Курской области начался пожар после атаки украинского дрона
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Фото:gubernator_46 / Telegram

Около полуночи украинский дрон сбросил взрывчатку на завод в Курской области, в одном из цехов начался пожар.

«Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево», — написал тогда Смирнов.

По его словам, никто из работников предприятия не пострадал. Однако в одном из технологических цехов произошло возгорание.

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Теги
Курская область беспилотники раненый Алексей Смирнов
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