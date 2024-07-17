США отвергли требование России устранить первопричины кризиса на Украине

Администрация США отказалась выполнить требования главы российского МИДа Сергея Лаврова по устранению первопричин украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на заседании Совета Безопасности ООН.

«Проблема с формулировкой министра иностранных дел заключается в том, что никто в Европе не угрожает России. <...> Нет никакой военной угрозы, и никто не угрожал отнять у России территорию, ее земли», — заявил Миллер (цитата по ТАСС).

По словам представителя американской администрации, Россия воспринимает как угрозу то, что представляет собой «демократию, функционирующую на ее границах». Поэтому Соединенные Штаты не принимают российскую точку зрения и планируют продолжить сотрудничество с Киевом для дипломатического достижения «справедливого и прочного мира».

Лавров прибыл в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совбеза международной организации утром 16 июля.

Перед поездкой в США он рассказал о своих планах: «Будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся».

В ходе заседания Лавров призвал устранить первопричины украинского кризиса, урегулирование которого должно включать снятие с России угроз, исходящих от Запада. Глава МИДа также напомнил об условиях установления устойчивого мира на Украине, которые предложил президент России Владимир Путин.

Кроме того, Лавров заявил, что администрация США ошибается насчет новой глобальной войны, в которой пострадают не только страны Европы, но и Соединенные Штаты.