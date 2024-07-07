Лавров предупредил об ответе России на участие США в наведении ракет

То, что НАТО и США продолжают говорить, что не принимают участия в конфликте с Россией, является «плохой миной при плохой игре», — сказал Лавров. Ранее Путин говорил, что решения об ударах ATACMS принимаются Пентагоном

Сергей Лавров (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не полетели бы без прямого участия США в их наведении, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос об ответственности за ракетные обстрелы, в том числе Севастополя. По его словам, об ответе России станет известно в обозримом будущем.

«Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели. <...> Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — сказал он.

Глава МИД отметил, что в НАТО и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией. «Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают», — подчеркнул Лавров.

23 июня ВСУ ударили по северной части Севастополя. По данным Минобороны России, районы Любимовка и Учкуевка были атакованы пятью ракетами американского производства ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, однако одна в результате воздействия средств ПВО «на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе».

В результате атаки погибли четыре человека, более 150 пострадали. В Минобороны говорили, что США несут ответственность за атаку на Севастополь, так как американские специалисты вводят все полетные задания ATACMS. Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва будет добиваться реакции международного сообщества на атаку по Севастополю.

В Пентагоне говорили, что пляжи Любимовка и Учкуевка в Севастополе не были целью ракетного удара. По словам представителя американского ведомства, украинские военные сами выбирают, куда стрелять.

В начале июня президент Владимир Путин отмечал, что решения об ударах ATACMS и крылатыми ракетами Storm Shadow по российским целям принимаются США и Великобританией, а Киев участвует только в выборе цели.

«Формируется полетное задание и практически вводится оно только теми, кто поставляет это оружие. Если это ATACMS, значит, это делает Пентагон. Если Storm Shadow, значит, это делают британцы», — рассказал глава государства.