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Политика ,  
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Лавров напомнил США, кто может пострадать в новой глобальной войне

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Администрация США ошибочно полагает, что если начнется новая глобальная война, то пострадают не Соединенные Штаты, а их европейские союзники. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Он обратил внимание, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби от имени президента Джо Байдена заявляет, что США «не стремятся к третьей мировой войне — это имело бы ужасные последствия для Европейского континента».

«Как говорится, оговорка по Фрейду. То есть в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение», — убежден Лавров.

Он призвал европейские страны «осознать, какая самоубийственная роль им уготована».

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Сергей Лавров

Министр приехал провести заседание Совбеза по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства в рамках председательства России, которое перешло с 1 июля от Южной Кореи. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому. Очередность определяется в английском алфавитном порядке.

За это время Россия должна провести три мероприятия, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

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Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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