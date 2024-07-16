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Политика ,  
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Лавров прилетел в Нью-Йорк на заседания Совбеза ООН

Глава МИД Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседания Совета безопасности ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД в телеграм-канале.

Лавров 16 июля примет участие в заседании Совбеза по «многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства», передает телеграм-канал российского постпредства в ООН.

Сам министр перед поездкой в США рассказал о своих планах: «Будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся».

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Совет Безопасности ООН (Нью-Йорк, США)

С 1 июля к России перешло представительство в Совете Безопасности ООН. До этого на данном посту находилась Южная Корея. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому. Очередность определяется в английском алфавитном порядке.

За это время Россия должна провести три мероприятия, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

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Сергей Лавров Нью-Йорк США ООН Совет безопасности ООН
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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