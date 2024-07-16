Лавров приехал на заседание Совбеза ООН

Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совета Безопасности международной организации, сообщило «РИА Новости».

О прибытии российской делегации во главе с Лавровым в Нью-Йорк утром 16 июля сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Министр принимает участие в заседании Совбеза по «многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

Сам Лавров перед поездкой в США рассказал о своих планах: «Будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся».

С 1 июля к России перешло председательство в Совете Безопасности ООН. До этого на данном посту находилась Южная Корея. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому. Очередность определяется в английском алфавитном порядке.

За это время Россия должна провести три мероприятия, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).