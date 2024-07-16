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Политика ,  
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Лавров приехал на заседание Совбеза ООН

Сергей Лавров на&nbsp;заседании&nbsp;Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН для участия в заседаниях Совета Безопасности международной организации, сообщило «РИА Новости».

О прибытии российской делегации во главе с Лавровым в Нью-Йорк утром 16 июля сообщала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

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Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Министр принимает участие в заседании Совбеза по «многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

Сам Лавров перед поездкой в США рассказал о своих планах: «Будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности. Конечно, поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся».

С 1 июля к России перешло председательство в Совете Безопасности ООН. До этого на данном посту находилась Южная Корея. Председательство, согласно уставу ООН, ежемесячно переходит от одного члена СБ к другому. Очередность определяется в английском алфавитном порядке.

За это время Россия должна провести три мероприятия, основными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности» и сотрудничество ООН с региональными организациями — Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

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Персоны
Сергей Лавров МИД Мария Захарова Совбез ООН
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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