На Дальнем Востоке восстановили мобильную связь после сбоя

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На Дальнем Востоке полностью устранили перебои в работе мобильной сети, сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на информацию, полученную от операторов.

«Аварии на сетях МТС, «МегаФона» и «Билайна» полностью устранены, доступ в интернет и мобильная связь у абонентов восстановлены», — говорится в публикации.

16 июля на Дальнем Востоке абоненты сразу трех мобильных операторов столкнулись с отключением мобильной связи. По данным Минцифры, это произошло по следующим причинам.

На транспортной сети МТС случилась авария из-за обрыва оптического кабеля. Передача данных была недоступна с 19:00 до 20:00 по местному времени (13:00–14:00 мск). При этом при помощи спутникового резерва частично работала голосовая связь.

На основном канале электропитания «Билайна» также произошла авария. Она совпала с плановыми работами, которые проводились на резервном канале, предоставленном «Ростелекомом».

На одном из объектов «МегаФона» отключилось электропитание.

Массовый сбой в работе мобильных операторов в России был зафиксирован в конце января 2024 года. Тогда на отсутствие мобильного интернета жаловались абоненты МТС из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Башкирии и Костромской области.

6 июня со сбоем в работе оператора столкнулись пользователи «Билайна». В тот раз большинство сообщений поступали из Новосибирской и Кемеровской областей, а также из Алтайского края.



