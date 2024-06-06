Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора
Пользователи оператора связи «Билайн» столкнулись со сбоем в работе оператора, следует из данных Downdetector.
По информации сервиса, пик неполадок пришелся на 15:15 мск — тогда зафиксировали 900 жалоб. Спустя час произошел спад — до 280 жалоб. Абоненты пожаловались на работу интернета и свези.
По данным сервиса «Сбой.рф», за 6 июня поступило более 4 тыс. жалоб. Большинство сообщений было из Новосибирской области (32%), Алтайского края (14%) и Кемеровской области (12%).
В конце марта абоненты «МегаФона» пожаловались на качество связи. Больше всего сообщений о сбое пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области.
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