 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи оператора связи «Билайн» столкнулись со сбоем в работе оператора, следует из данных Downdetector.

По информации сервиса, пик неполадок пришелся на 15:15 мск — тогда зафиксировали 900 жалоб. Спустя час произошел спад — до 280 жалоб. Абоненты пожаловались на работу интернета и свези.

По данным сервиса «Сбой.рф», за 6 июня поступило более 4 тыс. жалоб. Большинство сообщений было из Новосибирской области (32%), Алтайского края (14%) и Кемеровской области (12%).

Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе сайтов госучреждений
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В конце марта абоненты «МегаФона» пожаловались на качество связи. Больше всего сообщений о сбое пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Теги
Билайн сбой жалобы
Материалы по теме
СДЭК подтвердил, что сбой в работе был вызван внешним воздействием
Технологии и медиа
В мобильном приложении ВТБ произошел сбой
Финансы
В работе сервисов Apple произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Балицкий заявил о национализации всех украинских объектов в Запорожье Политика, 17:19
Оператор биометрии предложил запустить идентификацию россиян за границей Финансы, 17:17
Глава набсовета Мосбиржи заявил о неизбежности перехода на торги Т+0 Инвестиции, 17:15
Венгрия поддержала мирный план Китая и Бразилии по Украине Политика, 17:12
На Камчатке отца обвинили в истязании маленькой дочери в течение трех лет Общество, 17:11
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора Технологии и медиа, 17:08
Bloomberg сообщил о высоком спросе на южнокорейское оружие «старой школы» Политика, 17:07
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Защита основателя «Макфы» увеличила сумму иска к Малахову до ₽120 млн Общество, 17:04
Каковы шансы 17-летней россиянки на победу в полуфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 17:04
ПСБ и партнеры объявили о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии Пресс-релиз, 17:02
На сессии РБК в рамках ПМЭФ обсудили цифровые решения для экспортеров Отрасли, 16:57
Вице-премьер Хуснуллин сравнил обеспеченность жильем в России и Китае Бизнес, 16:56
Документ о квалификации предложили выдавать во время учебы в вузах Общество, 16:54
Деньги из грязи: как в Индии зарабатывают на проблемах с отходами Отрасли, 16:53