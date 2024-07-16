На Дальнем Востоке сообщили о проблемах с мобильной связью
Некоторые сервисы «Билайна» на Дальнем Востоке работают с перебоями, сообщил РБК представитель «ВымпелКома».
По его словам, в настоящее время некоторые из них на востоке страны могут быть полностью недоступны. «Наши инженеры делают все возможное для восстановления работы в кратчайшие сроки», — добавил он.
О проблемах с мобильной связью и интернетом в регионах Дальнего Востока у пользователей МТС и «Билайна» сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондентов.
По информации агентства, МТС уже восстановил работу сети на Дальнем Востоке, нарушенную из-за повреждений линий связи. Об этом сообщил представитель пресс-службы компании в Дальневосточном федеральном округе.
РБК в пресс-службе МТС комментировать ситуацию отказались.
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