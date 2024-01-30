В России произошел массовый сбой в работе мобильного интернета

Снижение трафика зафиксировал «МегаФон», оператор утверждает, что проблемы не на его стороне. О проблемах говорят и клиенты других операторов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сбои в работе мобильной связи интернета зафиксированы в нескольких регионах России. Проблемы подтверждают и сотрудники РБК.

Так, например, согласно данным портала сбой.рф, абоненты МТС массово жалуются на отсутствие мобильного интернета. Большинство сбоев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкортостане и Костромской области. Проблемы наблюдаются и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа.

В «МегаФоне» зафиксировали падение трафика в российском сегменте. «Мы фиксируем снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Проблема не на сети МегаФона, наша сеть работает штатно», — сообщили РБК в компании.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») заявил РБК, что «возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности «Билайна».

Несколько участников телекоммуникационного рынка рассказали РБК, что в центральном регионе России наблюдаются сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров: не открываются многие сайты и приложения в зоне.ru. Причина — в сбое с DNSSEC. В итоге чтобы решить проблему, операторы начали отключать проверку DNSSEC, объяснили собеседники РБК.

Материал дополняется