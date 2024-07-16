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Общество ,  
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Черные ящики разбившегося под Коломной Superjet расшифрованы

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Специалисты комиссии, собранной для изучения содержимого черных ящиков самолета Superjet 100, который разбился под Коломной в Подмосковье, завершили расшифровку, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что теперь специалисты занялись формированием технического заключения по результатам расшифровки.

По словам исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, оформление документов займет несколько дней.

Стала известна предварительная версия крушения Superjet в Подмосковье
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Днем 12 июля Superjet упал в лесу под Коломной. Его эксплуатантом является компания «Газпром авиа». В результате погибли два пилота и штурман. На земле никто не пострадал, пассажиров на борту не было.

Источник РБК рассказал, что одна из ключевых отрабатываемых следствием версий связана с неправильной установкой датчиков угла атаки, которые позиционируют самолет в пространстве. Расследование должно установить, на каком этапе была допущена ошибка и кто конкретно выполнял работы по монтажу.

Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы передал, что к крушению самолета мог привести отказ одного из двигателей. Агентство также сообщило, что причиной падения самолета могло стать попадание птиц в двигатели. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости», что причиной крушения мог стать одновременный отказ сразу двух двигателей.

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Теги
Superjet черные ящики расшифровка завершение расследование крушения
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