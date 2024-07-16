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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны Украины пояснили, откуда берут дополнительные боеприпасы

Минобороны Украины сообщило о возвращении в армию списанных боеприпасов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

Минобороны Украины приняло решение отдать в действующую армию боеприпасы, которые списали в утиль еще до 2014 года, сообщила пресс-служба министерства.

Как следует из сообщения, военное ведомство «вернуло в вооруженные силы Украины значительное количество боеприпасов разных калибров», которые ранее «были переданы предприятиям для утилизации как избыточные».

Там заверили, что перед применением их тщательно проверяют. Таким образом, в ВСУ вернули артиллерийские выстрелы, патроны к стрелковому оружию, комплектующие и взрыватели.

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Фото:Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

По словам заместителя министра обороны Юрия Джигира, так в стране ищут «внутренние резервы для обеспечения украинских воинов боеприпасами».

Поставляемого Западом оружия Украине недостаточно, Киев вынужден закупать его на рынке, где «доминируют спекулянты», сообщил основатель украинского агентства оборонных закупок Владимир Пикузо. По его данным, цены на некоторые виды вооружений подскочили в шесть раз. И если в первые месяцы военных действий примерно 60% вооружения, которое использовали ВСУ, поставил Запад, а остальное закупал Киев, то, чтобы изменить ситуацию на поле боя сейчас, Украине придется потратить сумму, которая «в три или четыре раза» превосходит оборонный бюджет Китая.

Российские власти осуждают любую военную помощь Украине. Глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Киев в перепродаже части поставленного ему вооружения на черном рынке.

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Теги
Минобороны Украины боеприпасы возврат
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