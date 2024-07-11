Сейм Литвы одобрил денонсацию конвенции о кассетных боеприпасах

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⁠Литовский сейм принял законопроект о денонсации Дублинской конвенции о кассетных боеприпасах, следует из информации на сайте парламента.

После презентации проекта 99 парламентариев из 141 проголосовали за отмену, против был один депутат, трое воздержались. Документ еще предстоит отдельно изучить в комитете по иностранным делам, окончательное решение по этому вопросу примут 16 июля.

Как полагают авторы законопроекта, денонсация конвенции и выход Литвы из нее позволит стране «приобретать, накапливать и при необходимости применять кассетные боеприпасы», что должно повысить эффективность обороны республики и «послужит дополнительным сдерживающим фактором для потенциального агрессора». Литовские военные смогут либо самостоятельно научиться пользоваться «этими высокоэффективными военными средствами территориальной обороны», либо призвать к их применению союзников.

По словам замминистра обороны республики Ренюса Плешкиса, с 2010 года, когда Литва стала участником конвенции, ситуация с безопасностью страны существенно ухудшилась. В министерстве заверили, что и после выхода из конвенции Литва обязуется продолжать придерживаться признанных принципов международного гуманитарного права.

Там также отметили, что из стран — членов НАТО с общей границей с Россией конвенцию ратифицировали лишь Литва и Норвегия. США и союзники Литвы в регионе (Эстония, Финляндия, Латвия, Польша, Румыния) к конвенции не присоединились.

В ООН считают недопустимым применение кассетных боеприпасов в населенных пунктах, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел после ударов 23 июня по Севастополю.