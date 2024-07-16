В Турции назвали «Росатом» лидером в вопросе строительства АЭС «Синоп»

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Российская госкорпорация «Росатом» занимает лидирующую позицию среди претендентов на строительство в турецком городе Синоп второй атомной электростанции в стране, заявил в интервью агентству Bloomberg министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

По словам министра, преимущество российского холдинга — в опыте работы в атомном секторе Турции при возведении первой в стране АЭС «Аккую».

«Это главная причина, по которой они («Росатом» — РБК), естественно, заинтересованы, и в этом смысле я и многие другие считаем, что они впереди», — сказал Байрактар.

«Аккую» — первая атомная электростанция в Турции, она строится по проекту «Росатома». Ее возводят на южном побережье страны в провинции Мерсин. Соглашение о строительстве было подписано в 2010 году. Возведение первого энергоблока началось в 2021 году.

Другой претендент на строительство АЭС в Турции — Южная Корея, страна также вела переговоры о запланированном проекте.

По оценке агентства, комментарии турецкого министра энергетики «подчеркивают стратегические отношения между Турцией и Кремлем», в то время как союзники Анкары по НАТО отказываются поступать также из-за участия России в конфликте с Украиной.

В феврале 2024 года гендиректор Росатома Алексей Лихачев заявил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган озвучивал «политическое решение» о строительстве госкорпорацией второй атомной электростанции. В свою очередь Эрдоган в начале июля рассказал, что во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным они обсуждали строительство станции «Синоп».