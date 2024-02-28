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В «Росатоме» заявили о «политическом решении» по второй АЭС в Турции

Лихачев связал с политикой передачу «Росатому» второй площадки для АЭС в Турции
Турция передаст «Росатому» вторую площадку под строительство АЭС «Синоп» на Черном море, сообщил глава госкорпорации, ссылаясь на слова президента республики. Запуск первой АЭС «Аккую» запланирован в 2024 году
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Турция приняла «политическое решение» о строительстве «Росатомом» второй атомной электростанции, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев со ссылкой на слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Президент Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся [на этапе] изучения деталей», — заявил он в ходе правительственного часа в Госдуме (цитата по ТАСС).

По словам Лихачева, вторая станция будет называться «Синоп», ее построят на берегу Черного моря.

Турция и Россия оформили доставку ядерного топлива на АЭС «Аккую»
Политика
Алексей Лихачев и Фатих Дёнмез на церемонии по случаю доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 строящейся атомной электростанции &laquo;Аккую&raquo; (Гюльнар, Турция)
Власти Турции и «Росатом» подписали соглашение о строительстве первой АЭС «Аккую» в 2010 году, однако оно началось в 2021-м. Президент России Владимир Путин анонсировал запуск первого энергоблока станции в 2023 году, позднее Лихачев назвал более поздний срок — 2024-й — и сослался на договоренности между странами в рамках межправительственных соглашений.

Всего на «Аккую» будет предусмотрено четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый. Ожидается, что станция на этапе ввода в строй всех энергоблоков ежегодно будет выдавать 35 млрд кВт·ч электроэнергии.

В «Росатоме» сообщали РБК, что производство электроэнергии на «Аккую» запланировано в 2025 году. В апреле 2023 года Москва и Анкара договорились о доставке ядерного топлива на первый энергоблок станции.

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Россия Турция Алексей Лихачев Росатом АЭС
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